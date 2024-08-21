Россиян предупредили о мошенничестве с арендой карт

Последствия могут быть очень печальными

Банковские специалисты предупредили россиян о новой схеме мошенников с арендными картами.

Участились случаи, когда злоумышленники берут карту в аренду у дропов (подставные лица, которые задействованы в схемах по выводу средств). Раньше мошенники выкупали карты, а после совершения транзакций избавлялись от нее, то сейчас они стремятся перевести ответственность на изначального владельца карты, объяснили РИА Новости в ВТБ.

"Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна", - рассказал специалист.

В банке предупредили, что такая передача грозит попаданием в черные списки банков и соучастием в уголовном преступлении. Кроме того, дропы сами могут стать жертвой мошенников, предоставляя злоумышленникам доступ к своим данным.

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