Байден утвердил секретную ядерную стратегию США

Она учитывает риски скоординированных угроз от нескольких стран

Президент США Джо Байден еще в марте утвердил новый секретный план применения ядерного оружия. Документ призывает подготовить войска к возможной ядерной конфронтации с Россией, Китаем и КНДР, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, этот план учитывает возможность скоординированных ядерных угроз от нескольких государств одновременно. В частности, Вашингтон отразил в документе тревогу в свете укрепляющегося партнерства России и Китая.

Кроме того, Соединенные Штаты обеспокоены поддержкой, которую Россия получает от Северной Кореи и Ирана.

В июне старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что скорректированный документ "учитывает реалии новой ядерной эры", в которых Соединенные Штаты видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что наше государство постоянно пытаются обвинить в том, что она машет ядерной дубинкой, но это не так. Президент России призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия, напомнив о глобальных рисках таких действий.

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