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В Сенате США выступили за контакты с Россией по Украине

09:20
  • среда
  • 21 августа 2024

Диалог лучше, чем его отсутствие

Проведение контактов между Вашингтоном и Москвой по украинскому конфликту в ближайшем будущем маловероятно, однако наличие любого диалога полезнее, нежели его полное отсутствие. Такое мнение высказал источник в верхней палате американского конгресса.
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Как заявил сенатор на условиях анонимности, любое взаимодействие между странами, подразумевающее наличие диалога, "гораздо полезнее, нежели его абсолютное отсутствие".

Однако собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос о вероятных сроках восстановления такого диалога Соединенных Штатов и России, выразил убежденность в том, что это случится "не в ближайшем будущем".

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что "мы навязываться в партнеры не собираемся", хотя "Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют".

При этом официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что утверждения Запада о неготовности Москвы отделить диалог по контролю над вооружениями от общего негативного военно-политического контекста — лицемерие и абсурд.

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