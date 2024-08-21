Путин посетил Чеченскую республику. Главное

Сегодня в республике реализуются 500 инвестиционных проектов

Борьба России с международным терроризмом, в первую очередь с украинскими националистами, подготовка бойцов спецназа для участия в СВО. Эти и другие важнейшие для страны вопросы Владимир Путин обсудил в ходе рабочей поездки в Чеченскую республику. Президент посетил регион впервые за 13 лет. И неудивительно, что программа визита оказалась очень насыщенной.

В аэропорт Грозного Владимир Путин прибыл ночью. Но несмотря на поздний час, сразу поехал в Ахмат-юрт. Родовое село Кадыровых. И место захоронения первого главы Чечни - Ахмата Хаджи, погибшего в результате покушения в 2004. На кладбище читают Коран. Глава государства возлагает цветы. И из уважения к традициям говорит вполголоса. Путина и Кадырова связывали не только политика - невероятные усилия, положившие конец вооруженному конфликту на Кавказе. Но еще и личная дружба.

"Я очень хорошо помню его лицо. И когда он сердился, и когда улыбался. Очень выразительный человек, талантливый, преданный своей малой Родине и России. И конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный", - заявил Путин.

Отдав почести Ахмату Хаджи, президент едет в Гудермес. Университет спецназа. Заведение уникальное. Здесь готовят профессиональных бойцов. Причем, всех военных профессий. Сегодня это место обучения российской элиты, которая активно участвует в борьбе уже не только украинскими, но и международными неонацистами.

Главе государства показывают учебно-тренировочную полосу и рассказывают. На полигоне подробнейшая имитация опорных пунктов, траншей, блиндажей, городской застройки. Все точно, как в местах, где сегодня действуют российские штурмовые группы. В плане подготовке два уровня. Начальный и продвинутый. На втором - это уже асы. Умеющие с закрытыми глазами обращаться и с трофейным оружием стран НАТО.

Центр подготовки выпустил более 47 тысяч высококлассных бойцов и командиров. И хотя в зоне СВО у них могут быть разные задачи, но всех объединяет одно - патриотизм и беззаветная любовь к своей Родине.

Бойцы рассказывают Верховному главнокомандующему - мы все их разных регионов, разных национальностей и вероисповедания. Но каждый знает, зачем он здесь.

Сегодня среди спецназовцев 19 тысяч - это добровольцы. Инструкторы докладывают президенту - потери среди выпускников на поле боя минимальные. А Владимир Путин добавляет - ключевую роль играет мотивация.

Скоро многие из бойцов отправятся в зону СВО. Каждый из них - муж, брат, отец, идет защищать и отчество, и свои семьи.

Поездка в Чечню получилась более чем насыщенной. Главе государства показали одну из самых красивых мечетей России. Владимир Путин удивил всех знанием особенностей восточной архитектуры. Например, безошибочно определил, что такой ансамбль сводов, арок и декора - это школа мастеров Самарканда и Бухары. Социально-экономическое развитие Чечни президент обсуждал уже в ходе рабочей встречи с главой республики.

"То, что увидел впечатляет, сейчас вы рассказали про планы развития Грозного. Хочу повторить ещё раз: если бы не видел, что уже сделано, трудно было бы поверить, что эти планы реализуемы, потому что они, конечно, носят масштабный характер", - отметил Путин.

Кадыров докладывает президенту. Чечня сегодня один из самых устойчивых регионов во всех сферах. "В нашей республике социально-экономическая ситуация стабильная. Активно ведётся работа по снижению безработицы. Как я отмечал ранее, мы планируем снизить её до 5 процентов до конца года", - сообщил Рамзан Кадыров.

Сегодня в республике реализуются 500 инвестиционных проектов. Строят цементный завод и гидроэлектростанции. Идет реконструкция аэропорта и железнодорожного вокзала. Возводят новое жилье и объекты инфраструктуры. До конца года этот показатель превысит 7 миллионов квадратных метров. Кстати, Чечня сегодня - лидер по исполнению национальных проектов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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