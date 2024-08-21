Как пишут западные СМИ, большинство поставок не состоятся к осени

Союзники Украины не выполняют обещаний по военной помощи. Договорились ускорить поставки, но процесс буксует, сообщила западная пресса. В ответ на упреки из Киева в Пентагоне заверили: делают всё, что могут. И в конечном итоге украинцы должны сами защищать свою страну, добавил представитель американского ведомства. Ну а власти заняты ещё и борьбой с религией и верующими.

Автомобили с раскольниками подъезжают к православным храмам и на полную мощность включают музыку в то время, когда люди молятся. Раскольники уже несколько лет безнаказанно оскверняют святыни, преследуют духовенство. Теперь получили официальное разрешение. За 2 года в отношении священнослужителей было возбуждено 80 уголовных дел по статьям о госизмене и "пособничестве России". Украинская журналистка Диана Панченко после такого задается вопросом: "Вы считаете, что Зеленский — Антихрист?"

И почти 70 процентов ответили – да. Однако так можно говорить, если опрос анонимный. Официальная картинка - сплошное ликование. Так в Раде приветствовали накануне принятие закона. С дьявольской усмешкой депутат Порошенко комментирует происходящее.

Еще несколько лет назад сам Порошенко был прихожанином Свято-Ионинского монастыря. И даже совершал крестный ход, держал в руках икону Троицы. Впрочем, у киевского режима теперь свои покровители – запад. Сегодня в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили: операцию ВСУ в Курской области готовили спецслужбы США, Британии и Польши. Но официально этого никто признавать, конечно, не собирается. Зато пытаются извлечь максимум выгоды из ситуации.

"Мы продолжаем вести переговоры с украинцами по поводу их фокуса. Вы слышали, как Зеленский сказал, что хотел бы создать буферную зону. Поэтому мы держим в фокусе все, что касается их операции в Курске, они показали свою креативность и боевое мастерство. А теперь мы обсуждаем с ними их долгосрочные цели", - заявил Пэт Райдер, представитель Пентагона.

Британия призывает США дать отмашку на применение ракет "Сторм Шедоу". Вот и американские сенаторы прощупывают, на какую эскалацию готов Вашингтон.

"Я думаю, что администрация... должна снять некоторые оковы, чтобы украинцы, с точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет, могли выйти за пределы 80-мильного лимита", - сказал Марк Уорнер, глава комитета по разведке сената США.

Впрочем, не у всех сторонников НАТО такая уверенность. Агентство "Блумберг" пишет, что еще в июле на саммите Альянса его члены пообещали как можно быстрее передать Киеву системы ПВО и другое вооружение. Однако, по данным источников, большинство поставок не состоятся даже к осени. "Файнэншл Таймс" в это время сетует, что из-за диверсии в российском приграничье оборона ВСУ в Донецкой области осталась без снарядов и солдат.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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