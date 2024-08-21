Мишустин обсудил с Ли Цяном торговлю между Россией и КНР

Доля национальных валют во взаимных расчетах растет
Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил сегодня Михаил Мишустин на переговорах с китайским коллегой.
Ли Цян прибыл в Россию для участия в традиционной встрече глав правительств наших стран. Мишустин отметил успехи в торгово-экономическом сотрудничестве. Доля национальных валют во взаимных расчетах уже превышает 95 процентов.
"Несмотря на усиливающееся внешнее давление, мы с опережением графика выполнили поставленную нашими лидерами России и Китая задачу по увеличению объёмов взаимной торговли", - отметил Мишустин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram