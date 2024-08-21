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Мишустин обсудил с Ли Цяном торговлю между Россией и КНР

11:46
  • среда
  • 21 августа 2024

Доля национальных валют во взаимных расчетах растет

Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил сегодня Михаил Мишустин на переговорах с китайским коллегой.

Ли Цян прибыл в Россию для участия в традиционной встрече глав правительств наших стран. Мишустин отметил успехи в торгово-экономическом сотрудничестве. Доля национальных валют во взаимных расчетах уже превышает 95 процентов.

"Несмотря на усиливающееся внешнее давление, мы с опережением графика выполнили поставленную нашими лидерами России и Китая задачу по увеличению объёмов взаимной торговли", - отметил Мишустин.

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