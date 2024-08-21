В Крыму открыли магистраль Симферополь – Евпатория – Мирный

Трасса - продолжение "Тавриды"

Отличная новость для любителей автотуризма. В Крыму открыли движение по скоростной дороге Симферополь - Евпатория - Мирный. Современная четырехполосная магистраль является продолжением трассы "Таврида" и связывает столицу республики с западным побережьем полуострова. Новый участок проложен в обход курортного города Саки, что позволяет избежать пробок в разгар летнего сезона и в разы сократить время в пути.

Раскаленный на крымском солнце асфальт легко выдерживает давление колонны грузовиков. Полотно не плывет – гладкое, как стекло. Новая трасса Симферополь-Евпатория-Мирное официально открыта.

Первый этап – порядка 30 километров от трассы "Таврида" в районе аэропорта в Симферополе был построен еще в 21 году. Теперь завершен второй отрезок от Скворцово в обход розового озера Сасык-Сиваш до поселка Мирный. Протяженность 60 километров - 8 развязок, 17 мостов и путепроводов.

Это дорога первой категории, как трасса "Таврида": 4 полосы, скоростной режим – 90 километров в час, маршрут в обход крупных населенных пунктов. Это позволит разгрузить Саки и Евпаторию от транзитного транспорта, а туристы смогут сократить время в пути до Западного берега Крыма почти в 2 раза.

Этот обход с нетерпением ждали и местные жители, и туристы, которые теперь вместо пробки будут наслаждаться просторами степного Крыма, где сейчас цветут поля подсолнухов и, словно на картине, сохнут стога свежего сена.

Новая дорога – импульс для развития региона. Западное побережье полуострова станет доступнее и привлекательнее для туристов и инвесторов. В этом году в Крыму началось создание сразу двух новых круглогодичных курортов, готовых принять миллион человек за сезон. Их строят в рамках федеральной программы "Пять морей и озеро Байкал".

Дорогу Симферополь-Евпатория-Мирный построили благодаря другой госпрограмме развития Севастополя и Крыма. Четыре года назад, открывая трассу "Таврида", президент поставил задачу – сделать съезды к морю. Это первый, но не единственный объект.

"В октябре будет сдаваться первый этап юго-восточного обхода Симферополя. В следующем году будет обход Алушты запущен и надеемся - в 27 году с "Тавриды" с обходом Алушты на Ялту и в обратное направление люди будут доезжать минут за 40 всего лишь, а не 2,5 часа", - рассказал Валерий Абрамов, генеральный директор дорожно-строительной компании.

Этой весной начался ремонт на участке Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри. А в следующем году будет принято решение по трассе Белогорск – Приветное. Обе дороги проходят через горные вершины и соединят главную транспортную артерию полуострова трассу "Таврида" с южным берегом.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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