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Медведев заявил, что Россия чуть не угодила в переговорный капкан

09:53
  • среда
  • 21 августа 2024

Переговоров не будет до разгрома Украины

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил переговоры с Украиной после атаки Киева на Курскую область.

Он отметил, что существовал риск вступить в ранние и никому не нужные переговоры, которые могли бы иметь неясные перспективы.  

"Существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Однако после вторжения ВСУ в Курскую область все встало на свои места: никаких переговоров не будет до полного разгрома врага и решения всех задач спецоперации.

Медведев также нелестно высказался о причастных к нападению на Курскую область, а также бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.

Ранее Медведев заявил, что Украина будет наказана за террористическую вылазку на территорию России. Кроме того, атака ВСУ на Курскую область должна снять все ограничения со спецоперации, уверен политик.

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