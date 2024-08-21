Камалу Харрис формально утвердили кандидатом в президенты США от Демпартии

Прежний кандидат, Джо Байден, выбыл из гонки

Делегаты Демократической партии на съезде в Чикаго проголосовали за утверждение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Харрис участвовала в церемонии по видеосвязи. Она назвала большой честью возможность стать номинантом от Демпартии, пообещав, что "вместе мы найдем новый путь вперед", сообщает CNN.

Это выдвижение носило формальный характер — официально Харрис стала кандидатом от Демократической партии 7 августа. Она сменила в этом качестве действующего главу государства Джо Байдена, отказавшегося от борьбы за переизбрание на фоне мощного давления не только оппонентов, но и однопартийцев.

Байден ранее пообещал, что Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным. По утверждению престарелого американского политика, он и сам никогда не склонялся.

Официально президентские полномочия Джо Байдена истекут, когда к присяге будет приведен новый американский лидер 20 января 2025 года. Политик во время встречи с блогерами пошутил, что на пенсии начнет записывать видео и выкладывать их в интернет.

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