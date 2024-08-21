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МИД России предостерег иностранных журналистов от поездок в Курскую область

09:55
  • среда
  • 21 августа 2024

Несколько репортеров уже предприняли такие попытки

Каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследоваться. Об этом в среду, 21 августа, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Заведено дело на иностранных журналистов, проникших в Суджу

Как отметила чиновница в эфире радио Sputnik, проверка будет проводиться "с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов".

Захарова подчеркнула, что исключений не будет — разбирательство неминуемо в отношении журналистов их всех стран, которые решат незаконно пробраться в Курскую область.

Ранее временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД России. Внешнеполитическое ведомстве предупредило, что в отношении проникших в Курскую область американцев началась следственная проверка. Дипломату также напомнили, что незаконно пересекающие границу "специалисты и наемники" становятся законной военной целью для российских Вооруженных сил.

Тем временем итальянскому журналисту Иларио Пьяньерелли пришлось просить прощения за интервью у солдата ВСУ — репортер выдал в эфир кадры, на которых украинский националист красовался в кепке со знаком дивизии СС. Пьяньерелли извинился, но не преминул обвинить в поднятой шумихе "российскую пропаганду". 

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