ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме объяснили, как Россия ответит на поставку дальнобойных ракет ВСУ

10:13
  • среда
  • 21 августа 2024

Западные доноры Украины лишь обостряют конфликт

Россия даст зеркальный ответ на возможную передачу Украине дальнобойного оружия со стороны Соединенных Штатов. Такое предупреждение сделал в среду, 21 августа, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
Российские Ми-35М нанесли мощные удары по ВСУ

Как подчеркнул парламентарий, Москва не заинтересована в военной эскалации, однако "всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ".

Если американские власти передадут киевскому режиму ракеты JASSM, Соединенные Штаты автоматически станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства российских граждан — Россия не оставит это без внимания, цитирует Шеремета ТАСС.

Тем временем источники утверждают, что Соединенные Штаты не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены. В Вашингтоне полагают, что ATACMS лучше использовать для ударов по объектам в Крыму, а не по "старой" территории России.

Москва уже не раз указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима. В частности, директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин пообещал конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Госдума
Госдума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.