Западные доноры Украины лишь обостряют конфликт

Россия даст зеркальный ответ на возможную передачу Украине дальнобойного оружия со стороны Соединенных Штатов. Такое предупреждение сделал в среду, 21 августа, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

Как подчеркнул парламентарий, Москва не заинтересована в военной эскалации, однако "всегда готова на любые агрессивные действия дать исчерпывающий зеркальный ответ".

Если американские власти передадут киевскому режиму ракеты JASSM, Соединенные Штаты автоматически станут спонсорами терроризма и соучастниками убийства российских граждан — Россия не оставит это без внимания, цитирует Шеремета ТАСС.

Тем временем источники утверждают, что Соединенные Штаты не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены. В Вашингтоне полагают, что ATACMS лучше использовать для ударов по объектам в Крыму, а не по "старой" территории России.

Москва уже не раз указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима. В частности, директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин пообещал конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной.

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