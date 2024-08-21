Россия выступает за перекрытие "подпитки" террористов

США и другие страны "коллективного Запада" поддерживают варварские террористические действия Украины, продолжая поставлять Киеву вооружение. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 21 августа, когда отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Как отметила омбудсмен в своем Telegram-канале, украинские неонацисты обстреливают жилые кварталы, туристические пляжи, спортивные и детские площадки. Боевики на Украине используют собственных мирных граждан в качестве "живого щита", совершают диверсии и политические убийства в России.

Это происходит при попустительстве и поддержке Запада, хотя терроризм – это преступление, не имеющее оправдания и представляющее серьезную угрозу международному миру, подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России заявила, что Москва выступает за повышение эффективности и скоординированности многостороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму.

Ранее председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что признать Украину государством-террористом невозможно, поскольку в международном праве нет такого понятия. Однако "государство — это не только ведь режим, государство — это люди", причем "многих из них ввели в заблуждение".

В апреле Николай Патрушев, занимавший тогда должность секретаря российского Совбеза, объяснил, почему Киев и НАТО все чаще прибегают к методам террора. По словам политика, это происходит от бессилия — Украина и ее западные спонсоры уже ничего не могут сделать на поле боя в рамках российской специальной военной операции.

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