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Москалькова: Запад поддерживает террористические методы киевского режима

10:36
  • среда
  • 21 августа 2024

Россия выступает за перекрытие "подпитки" террористов

США и другие страны "коллективного Запада" поддерживают варварские террористические действия Украины, продолжая поставлять Киеву вооружение. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 21 августа, когда отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
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Как отметила омбудсмен в своем Telegram-канале, украинские неонацисты обстреливают жилые кварталы, туристические пляжи, спортивные и детские площадки. Боевики на Украине используют собственных мирных граждан в качестве "живого щита", совершают диверсии и политические убийства в России.

Это происходит при попустительстве и поддержке Запада, хотя терроризм – это преступление, не имеющее оправдания и представляющее серьезную угрозу международному миру, подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России заявила, что Москва выступает за повышение эффективности и скоординированности многостороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму.

Ранее председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что признать Украину государством-террористом невозможно, поскольку в международном праве нет такого понятия. Однако "государство — это не только ведь режим, государство — это люди", причем "многих из них ввели в заблуждение".

В апреле Николай Патрушев, занимавший тогда должность секретаря российского Совбеза, объяснил, почему Киев и НАТО все чаще прибегают к методам террора. По словам политика, это происходит от бессилия — Украина и ее западные спонсоры уже ничего не могут сделать на поле боя в рамках российской специальной военной операции.

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Татьяна Москалькова
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