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Теперь официально: Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

10:24
  • среда
  • 21 августа 2024

Звездный брак продержался всего два года

Дженнифер Лопес подала в Верховный окружной суд Лос-Анджелеса документы на развод с Беном Аффлеком. Причем сделала актриса это 20 августа – во вторую годовщину их свадьбы.

В документах говорится, что расставание Лопес и Аффлека произошло еще 26 апреля 2024 года. В начале июля супруги выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз за $68 млн. Тогда же Аффлек купил себе дом в Лос-Анджелесе за 20 с половиной миллионов рублей.

Однако выяснилось, что у Лопес и Аффлека не было брачного договора, пишет портал TMZ. Теперь паре предстоит делить нажитое за два года имущество.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес начали встречаться в 2002 году, но спустя всего два года неожиданно разорвали помолвку. Спустя 17 лет они решили возобновить помолвку – в мае 2021 года они начали встречаться, а спустя чуть больше года зарегистрировали отношения.

В качестве одной из причин разлада в отношениях Лопес и Аффлека журналисты называют любовь певицы и актрисы к публичности. Слухи о разводе появились в конце апреля после выхода документального фильма Лопес "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали". В нем раскрыты интимные подробности отношений с Аффлеком.

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