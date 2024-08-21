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В Пролетарске более 500 человек тушат пожар на нефтебазе

10:32
  • среда
  • 21 августа 2024

Возгорание не получается победить уже четвертые сутки

В Пролетарске после атаки украинских беспилотников уже четвертые сутки тушат пожар на нефтебазе.

Площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Задействованы более 500 человек, в том числе спасатели из соседних субъектов, передает РИА Новости.

Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, 5 магистральных линий и водоем. Работает авиация. Угрозы жилым домам нет. Эвакуация населения не требуется. Чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара, созданы дополнительные минерализованные полосы.

В ночь на 18 августа ВСУ атаковали дронами Ростовскую область. После падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива. На территории Пролетарского района введен режим ЧС.

По последним данным, в ходе тушения пострадали 42 пожарных, передает ТАСС. 15 из них потребовалась госпитализация: двое лежат в больницах Пролетарского района, семеро в больницах Ростова-на-Дону и шестеро в Санкт-Петербурге.

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