Премьер Госсовета КНР отметил патриотизм русского народа

Политика принимает в Москве глава кабмина Михаил Мишустин

Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду, 21 августа, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в российской столице.

Китайский политик заявил, что "еще больше почувствовал великий патриотизм русского народа". По словам Ли Цяна, это напоминает "о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад мы вместе сражались с фашистами и защищали мир для всего человечества".

Китайско-российская дружба выдержала международную турбулентность и имеет давнюю историю, она прочна и непоколебима, подчеркнул Ли Цян на переговорах с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сплоченность россиян, их патриотизм и ответственность за судьбу Родины служат опорой для бойцов специальной военной операции — весь многонациональный народ страны поддерживает наших героев.

Также Владимир Путин отмечал, что господствующей идеологии в России, согласно Конституции, быть не должно, но объединяющая идея нужна. Такой идеей может являться патриотизм, яркие примеры которого сегодня показывают участники спецоперации на Украине.

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