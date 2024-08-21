В кабмине придумали, как бороться с фиктивными браками мигрантов

Их используют ради ВНЖ и гражданства

В правительстве России подготовили поправки к законопроекту, направленному на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание в России.

Как рассказал "Ведомостям" осведомленный источник, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный Министерством внутренних дел проект корректив. Они предполагают, что разрешение на временное проживание без учета квоты может быть выдано иностранцу, если он состоит в браке не менее двух лет с гражданином России, который постоянно проживает в России.

Возможно это и в том случае, если в браке с гражданином России был рожден или усыновлен ребенок в том же регионе, где постоянно проживает супруг (или супруга) с российским гражданством.

Ранее сообщалось, что группа парламентариев от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Это касается низкоквалифицированных работников, которые не имеют российского гражданства и работают в нашей стране только на основании трудового договора или патента.

Между тем начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов предупредил, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может обернуться ограничением прав законопослушных россиян. Завалунов подчеркнул, что "мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан".

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