В Херсонской области обнаружили тайник с натовским оружием

Оно предназначалось для диверсий

В Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с оружием иностранного производства.

Оружие хранилось в замаскированной яме, содержимое схрона предназначалось для диверсионной деятельности в регионе.

В тайнике росгвардейцы обнаружили натовские РПГ, противопехотные мины, гранаты и запалы к ним, патроны различного калибра и другие виды оружия.

"Судя по маркировке ящиков, образцам вооружения и боеприпасов, а также найденной документации, почти весь арсенал – производства стран НАТО",- заявили в ведомстве.

Все находки транспортированы и уничтожены с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram