В Херсонской области обнаружили тайник с натовским оружием

Оно предназначалось для диверсий
В Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с оружием иностранного производства.
Оружие хранилось в замаскированной яме, содержимое схрона предназначалось для диверсионной деятельности в регионе.
В тайнике росгвардейцы обнаружили натовские РПГ, противопехотные мины, гранаты и запалы к ним, патроны различного калибра и другие виды оружия.
"Судя по маркировке ящиков, образцам вооружения и боеприпасов, а также найденной документации, почти весь арсенал – производства стран НАТО",- заявили в ведомстве.
Все находки транспортированы и уничтожены с соблюдением необходимых мер предосторожности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram