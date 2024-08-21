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В Херсонской области обнаружили тайник с натовским оружием

11:05
  • среда
  • 21 августа 2024

Оно предназначалось для диверсий

В Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с оружием иностранного производства.

Оружие хранилось в замаскированной яме, содержимое схрона предназначалось для диверсионной деятельности в регионе.

В тайнике росгвардейцы обнаружили натовские РПГ, противопехотные мины, гранаты и запалы к ним, патроны различного калибра и другие виды оружия.

"Судя по маркировке ящиков, образцам вооружения и боеприпасов, а также найденной документации, почти весь арсенал – производства стран НАТО",- заявили в ведомстве.

Все находки транспортированы и уничтожены с соблюдением необходимых мер предосторожности.

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