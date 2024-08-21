ФРГ пообещала продолжить поддержку Украины даже без США

Победа Трампа на выборах в США может поставить крест на помощи Вашингтона

Если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и откажется оказывать военную помощь Украине, Германия все равно продолжит поддерживать Киев. Такое обещание дал вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Как заверил германский политик, "в этом случае мы не оставим Украину одну", хотя без американской помощи Украине действительно будет чего-то не хватать.

Хабек подчеркнул, что приверженность поддержке Украины сохраняется у Берлина без всяких "но" и "если", однако выразил надежду на то, что это побудит оставшихся союзников к еще более тесному сотрудничеству.

Вместе с тем вице-канцлер заявил, что использование ВСУ немецкого оружия на территории России не является поводом для сокращения поставок вооружений Киеву, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, 14 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, десять беспилотных надводных аппаратов и 26 разведывательных беспилотников VECTOR.

При этом сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, напомнил, что Германия входит в топ-5 мировых экономик, а потому "немцы должны сами инвестировать в свою оборону". Соединенные Штаты не обязаны защищать ни ФРГ, ни любую другую страну Европы за собственный счет, подчеркнул политик.

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