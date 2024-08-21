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Наследники Алена Делона нарушили волю покойного о его любимице

11:58
  • среда
  • 21 августа 2024

Собаку актера не станут усыплять

Родственники актера Алена Делона, скончавшегося 18 августа, решили не усыплять его бельгийскую овчарку по кличке Лубо, несмотря на пожелание самого артиста.
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Как рассказали в Фонде Брижит Бардо, который занимается защитой животных, за Лубо можно не тревожиться, поскольку у собаки "есть дом и семья", которые позаботятся о животном.

Активисты отметили, что получили множество писем с вопросами о дальнейшей судьбе Лубо в связи с тем, что шесть лет назад Ален Делон предложил усыпить собаку, если умрет раньше нее. Актер мотивировал это заботой о животном, которое страдало бы на его могиле, сообщает РБК.

Ален Делон — известный любитель собак, у него были десятки питомцев, 35 которых похоронены в саду в поместье звезды французского кино в коммуне Души.

Там же артист найдет последний приют. Часовню, в которой пройдет траурная служба, Делон выбрал сам при жизни. Пышной церемонии можно не ждать — присутствовать на прощании и похоронах будут лишь самые близкие из узкого круга.

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