В Находке пенсионер перепутал педали и сбил двух женщин и ребенка

Начата проверка
В Приморье пенсионер сбил на машине мать с ребенком и пожилую женщину.
Инцидент произошел на улице Спортивная в Находке. 67-летний мужчина за рулем Toyota Succeed перепутал педали и наехал задним ходом на пешеходов, стоявших рядом с торговой точкой.
Пострадали семилетний мальчик, его 37-летняя мать и 77-летняя пенсионерка. Ребенку и его маме оказали помощь амбулаторно. Пожилую женщину госпитализировали, передает РИА Новости.
По факту ДТП начата проверка. Установлено, что в момент аварии пенсионер был трезв, стаж вождения - более 30 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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