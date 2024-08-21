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В Находке пенсионер перепутал педали и сбил двух женщин и ребенка

11:47
  • среда
  • 21 августа 2024

Начата проверка

В Приморье пенсионер сбил на машине мать с ребенком и пожилую женщину.

Инцидент произошел на улице Спортивная в Находке. 67-летний мужчина за рулем Toyota Succeed перепутал педали и наехал задним ходом на пешеходов, стоявших рядом с торговой точкой.

Пострадали семилетний мальчик, его 37-летняя мать и 77-летняя пенсионерка. Ребенку и его маме оказали помощь амбулаторно. Пожилую женщину госпитализировали, передает РИА Новости

По факту ДТП начата проверка. Установлено, что в момент аварии пенсионер был трезв, стаж вождения - более 30 лет.

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