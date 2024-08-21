Россияне бросились скупать товары для школы в преддверии учебного года

Спрос вырос в два раза
Спрос на товары для школы в России в августе вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом "ТВ Центру" рассказали в пресс-службе "Яндекс Маркет".
Самыми популярными товарами в этой категории стали пеналы, письменные принадлежности и другие канцтовары. В августе спрос на них вырос на 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Более чем в два раза вырос спрос на тетради, блокноты и дневники. На 78% увеличились продажи рюкзаков, ранцев и сумок. Активно покупают родители одежду и технику для учебы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram