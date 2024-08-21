Обманутая Лариса Долина подала в суд на мать-одиночку

Певица хочет вернуть свое жилье

Эстрадная певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры в Хамовниках.

Артистка потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной. Иск зарегистрирован в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Представлять интересы Долиной в суде будет адвокат Пухова, ответчиком по делу значится Полина Лурье. Дело будет рассматривать судья Перепелкова, дата заседания пока не назначена.

Если суд удовлетворит требования певицы, она получит назад недвижимость, но должна будет возместить Лурье 112 миллионов рублей – то есть стоимость квартиры. Но если мошенничество докажут, то покупательница ничего не получит, пишет telegram-канал Mash. В настоящий момент на квартиру наложен арест.

Весной 2024 года 68-летняя певица выставила свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках на продажу. В июне она попалась на удочку мошенников, которые убедили ее перевести деньги на так называемые безопасные счета. Туда же певица отправила и свои личные сбережения. В итоге общая сумма потерянных певицей денег достигла 180 миллионов рублей.

О произошедшем с певицей стало известно 13 августа, когда группа из четырех мужчин пыталась проникнуть в жилье. Как оказалось, к дому вместе с группой поддержки приехала новая хозяйка – 34-летняя москвичка Полина Лурье. Женщина в разводе и одна воспитывает ребенка. Лурье работала в московской инженерно-консалтинговой компании, и никаких бизнесов на нее не зарегистрировано. Откуда у нее столько денег на покупку элитной квартиры, не сообщается.

Долина открыто заявила, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Ее признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест. В правоохранительных органах подтвердили, что обманувшие певицу злоумышленники находятся на территории Украины.

В своих показаниях певица рассказала, что действительно перевела деньги злоумышленникам, а часть средств – 68 миллионов рублей - передала через курьера. В течение суток была задержана 53-летняя Анжела Цырульникова, которая, получив от певицы деньги, перевела их мошенникам. На допросе она сообщила, что сама стала жертвой аферистов - якобы "сотрудники ФСБ" несколько месяцев втирались в доверие, и накануне ее дня рождения сказали, что подарят ей встречу со знаменитостью. На Цырульникову завели дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Курьер заключена под стражу, позднее она обжаловала свой арест.

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