ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число мигрантов, выдворенных из России, выросло в полтора раза

12:14
  • среда
  • 21 августа 2024

Из страны высылают иностранцев - нарушителей законодательства

Количество мигрантов-нарушителей, выдворенных из России за семь месяцев 2024 года, увеличилось на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом в среду, 21 августа, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Депутаты предложили запретить мигрантам переезжать с семьями

Как написала Волк в своем Telegram-канале, по итогам первого полугодия принято на 53,2% больше решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан.

Также приняты решения об отказе во въезде в Рфоссии в отношении 143,1 тысячи иностранцев, не соблюдающих требования российского законодательства. Это на 53,1 тысячи больше, чем за семь месяцев 2023 года.

Выявление и пресечение злоупотребления иностранцами правом на получение разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) и гражданства в упрощенном порядке привело к сокращению количества выданных иностранным гражданам РВП на 44,2% и ВНЖ — на 18,4%.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя планируемое ужесточение миграционного законодательства, анонсировал запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, режим высылки из страны нелегальных мигрантов, ужесточение требований к продаже SIM-карт для иностранцев и ряд других мер.

Наряду с этим в правительстве России подготовили поправки к законопроекту, направленному на борьбу с фиктивными браками при получении иностранцами разрешения на временное проживание в нашей стране. Коррективы ужесточают требования к мигрантам, вступившим в брак с гражданами России и желающим получить вид на жительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Мигранты
Мигранты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.