Атака на Курскую область обернется против самой Украины

Ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. Такое мнение высказал лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Политик отметил, что действия Киева в Курской области — это попытка как можно сильнее втянуть НАТО в конфликт на Украине и сесть за стол переговоров с "сильной позицией". Однако эти усилия тщетны.

Украина попала в еще большую пропасть, успеха на курском направлении не будет, цитирует Перинчека РИА Новости.

Министерство обороны России ранее рассказало, что российские бойцы успешно отразили новые попытки врага атаковать на курском направлении. Броневики украинского, американского и канадского производства в степях Курской области наткнулись на морских пехотинцев 810-й бригады Черноморского флота.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев исключил переговоры с Украиной после атаки Киева на Курскую область, заявив, что после вторжения ВСУ на российскую землю все встало на свои места: никаких переговоров не будет до полного разгрома врага и решения всех задач спецоперации.

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