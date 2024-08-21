Собянин: Новая городская поликлиника в Академическом районе начнет прием пациентов до конца года

Объект находится в высокой степени готовности

В Академическом районе столицы до конца года откроется новая поликлиника. Строительные работы уже завершены. Объект сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города сообщил, что новое здание в шесть раз больше старого.

Высококвалифицированные врачи, современная диагностика и комфортные зоны ожидания. На юго-западе столицы завершают строительство новой городской поликлиники. Здание на улице Вавилова полностью соответствует новому московскому стандарту и оснащено новейшим оборудованием.

"Объект находится в высокой степени готовности, представляет из себя семиэтажное здание с техэтажом и подвалом, площадью 11,5 тысяч квадратов. Объект полностью подключен к наружным коммуникациям, внутри завершаются пусконаладочные работы по внутренним инженерным системам, отделочные работы", - сообщил Дмитрий Ковальчук, первый заместитель начальника управления казенного предприятия управления гражданского строительства.

Зонирование помещений выполнено таким образом, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Самые посещаемые кабинеты для удобства пациентов будут располагаться на нижних этажах. К вопросу навигации в новой поликлинике также подошли основательно. На первых этажах кроме информационных стендов будут работать администраторы, которые при необходимости всегда окажут необходимую помощь. Итоги строительства сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поликлиника большая – более 10 тыс. кв. м, оснащена самым современным оборудованием. Поликлиника построена. Идут пусконаладочные работы, надо завершать в максимально короткие сроки. По плану, я знаю, это конец года. Я думаю, что это можно на пару месяцев ускорить", – сказал Собянин.

Врачи признаются, функционал в новой поликлинике изменился значительно, причем, не только для пациентов.

"За спиной у меня МРТ, КТ, эндоскопия, здесь представлена ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика. Здесь также у нас будет развернут дневной стационар, отделение физиотерапии с лечебной физкультурой. Поэтому в этом здании сконцентрированы практически все те услуги, которые доступны в амбулаторном звене", - сообщил Алексей Борисов, главный врач городской поликлиники №11.

Прилегающая территория будет благоустроена, высадят кустарники и деревья. В шаговой доступности от поликлиники расположены автобусные остановки. Первых пациентов головное здание поликлиники №11 планирует принять до конца 2024 года.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram