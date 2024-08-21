Познавательные экскурсии пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва-2030"

Несколько площадок посвящены экономике столицы

Открыть знакомую столицу по-новому. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" сразу несколько площадок посвящены экономике. Но не менее интересны экскурсии по знаковым объектам города, где развивалось московское предпринимательство. Какие тайны хранят "Дом со львом", "Дом фарфора" или "Чайный дом" на Мясницкой?

Знаменитый "Чайный дом" на Мясницкой появился еще в конце 19 века, а розничные лавки Перловых открывались задолго до этого: представители династии сначала привили москвичам вкус к чаю, а затем не одно столетие успешно им торговали! Магазин и сегодня пользуется популярностью - и это яркая иллюстрация развития московской экономики.

"То место, где эта экономика ярко, видно развивалась - это улица Кузнецкий мост и Мясницкая. Потому что, если говорить про малый, средний и крупный бизнес - это всё расцветало вот тут", - отметил Иван Голубев, гид-экскурсовод.

Узнать об истории московского предпринимательства и финансов можно на экскурсиях форума-фестиваля "Территория будущего. Москва-2030". Тематических маршрутов несколько. Вот лишь некоторые знаковые места - "Дом со львом" Ивана Кузнецова, "Дом Фарфора", Дом страхового общества "Россия", здание Международного Торгово-Промышленного банка. И везде - события и люди, которые создавали экономику города.

"Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который рассказывает об инновациях и достижениях во всех сферах жизни города. Экономике посвящён павильон в Лужниках — это интерактивное цифровое пространство, в котором каждый может осознать, как влияет на развитие столицы. Оказывается, важное значение имеют даже простые повседневные действия.

Здесь можно почувствовать масштабы экономики столицы - она занимает одну пятую в экономике страны! Попробовать улучшить работу виртуального завода и даже управлять целым городом. Лекции, квизы, игры и викторины - для детей и взрослых.

"Основная мысль нашего павильона - что каждый из нас является частью экономики Москвы и та устойчивость, которую экономика Москвы демонстрирует, те темпы роста, которые мы все с вами видим, это результат усилий каждого человека", - отметила Зоя Викторова, заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы.

А в парке Зарядье открытые лекции проводят известные экономисты, блогеры и предприниматели. Отвечают на вопросы и дают советы по личным финансам, инвестициям, налогам, открытию бизнеса. Площадки форума наглядно демонстрируют стратегию развития Москвы 2030 - её опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Заглянуть в будущее столицы можно до 8 сентября.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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