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Москвичи смогут протестировать сиденья будущих вагонов метро

15:02
  • среда
  • 21 августа 2024

На специальном стенде представлены сразу несколько вариантов

В столичном метрополитене на станции "Тушинская" горожане могут протестировать сиденья для новых поездов. На специальном стенде, который имитирует вагон, представлены сразу несколько вариантов: они различаются по размерам, расстоянию и не только.

Задача участников - оценить комфорт на пятибалльной шкале: от "совсем неудобно" до "очень удобно". При этом сначала сидения надо тестировать в летней одежде, а потом - в зимней. Сам опрос занимает около 40 минут. Записаться на него может любой желающий. После всех участников ждут сувениры с символикой московского метро.

"Недавно по результатам опросов в инновационных вагонах "Москва-2024" последних поставок начали внедрять зарядные устройства типа Type-C. Теперь совместно с российским производителем изучаем мнения о необходимом количестве и оптимальном размере сидений в вагонах будущего", - отметила Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

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Тестирование сиденья будущих вагонов метро
Тестирование сиденья будущих вагонов метро
Тестирование сиденья будущих вагонов метро
Тестирование сиденья будущих вагонов метро
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