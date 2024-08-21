Выставка "Находки в реставрации" открылась в музее "Старый Английский Двор"

Одна из главных сенсаций выставки - обнаруженный архив, предположительно, принадлежавший Владимиру Гиляровскому

В Москве обнаружили архив, который мог принадлежать писателю Владимиру Гиляровскому. Тысяча документов - визитки, письма, а также статьи, стихи, очерки - пылились десятки лет в обычных пакетах. Часть записей уже можно увидеть на выставке "Находки в реставрации", которая открылась в палатах Старого Английского двора.

Эти деревянные буквы - одни из самых эффектных экспонатов и во всех смыслах драгоценность. В начале тридцатых годов прошлого века украшали фасад комбината газеты "Правда". И, вероятно, были покрыты сусальным золотом. Обнаружили их в подвале во время проведения работ перед реставрацией. А самый главный сюрприз в этом здании преподнесли подоконники. Когда проанализировали надписи на них, оказалось, это фрагменты разрушенного Храма Христа Спасителя.

"Было установлено, что это фрагменты заглавной надписи списка участников Бородинского сражения с галереи воинской славы Храма Христа Спасителя", - рассказал Александр Савин, архитектор-реставратор.

Со стройматериалами тогда было сложно. Вот и использовали повторно хороший итальянский мрамор. На открывшейся выставке таких уникальных находок больше двухсот. Обнаружены они во время проведения реставрации на ста объектах культурного наследия Москвы. Эти литографские плиты найдены в палатах дьяка Украинцева - в них одно время находилась нотопечатня издателя Юргенсона.

"Это сто русских романсов или песен, такая интересная вещь. Мы нашли около десяти-двенадцати таких подобных камней", - рассказал Никита Дудниченко, заместитель директора по реставрации компании-подрядчика.

Много находок сделано во время возрождения ВДНХ. Вот керамическая люстра, выполненная для павильона "Юные натуралисты". А образцы минералов из павильона "Геология" долгое время считались утраченными, но реставраторы нашли!

В жилых домах обнаруживают много бытовых предметов. Чернильница из усадьбы Покровское-Стрешнево. Детский ботинок из усадьбы Демидова. Напоминает - в советское время здесь был детский приют. Зачастую находки помогают реставраторам вернуть зданию первоначальный облик. В Политехническом музее обнаружили и отреставрировали 20 необычных люков в полу.

"Для того, чтобы не использовать в подвальных помещениях искусственный свет, была разработана методика, по которой естественный свет многосветного пространства Пассажа через призматические стекла освещал подвальные помещения", - рассказал Андрей Черногорцев, заместитель директора компании-подрядчика.

Одна из главных сенсаций выставки - обнаруженный недавно архив, предположительно, принадлежавший журналисту, автору знаменитой книги "Москва и москвичи" Владимиру Гиляровскому. Филипп Смирнов рассказывает - знакомый букинист позвонил и сказал, что есть очень интересные материалы.

"По факту это представляло четыре сумки из универсама, такие большие, наполненные разными газетами конца девятнадцатого, начала двадцатого века. Местами было перевязано в пачки, где-то завернуто в какие-то дополнительные бумажки, всё это было покрыто слоем вековой пыли. Начал разбирать и постепенно с каждым следующим перевернутым листочком я удивлялся всё больше и больше", - рассказал Филипп Смирнов, главный редактор журнала "Московское наследие", член Общественной палаты г. Москвы.

Стихотворные посвящения Гиляровскому, приглашения на его имя, визитки, афиши, меню ресторанов и даже деньги. На выставке - лишь часть найденного архива. В нём - почти тысяча документов. В ближайшее время их предстоит изучить. И, конечно же, попробовать выяснить их загадочную историю.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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