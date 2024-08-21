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В центре Москвы частично ограничат движение

15:06
  • среда
  • 21 августа 2024

Снимать ограничения станут по мере прохождения колонны

В среду вечером в центре Москвы начнут частично перекрывать движение транспорта. Связано это с проведением автопробега, приуроченным ко Дню флага.

Так, с 6 часов вечера нельзя будет проехать по улице Маши Порываевой. И по проспекту Академика Сахарова - до Садового. Участок кольца перекроют ближе к полуночи.

Снимать ограничения будут по мере прохождения колонны. Водителей просят заранее выбирать маршруты.

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