ЦИК отложил выборы депутатов в шести районах Курской области и Льгове

Выборы губернатора отменять не стали

Выборы депутатов органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области откладываются. Такое решение в среду, 21 августа, озвучила Центральная избирательная комиссия России.

В ЦИК уточнили, что речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов. Сроки проведения выборов пока не установлены, они будут установлены при появлении гарантии полной безопасности избирателей.

При этом выборы губернатора Курской области откладывать не станут, подчеркнула председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова.

Как пояснила Малахова, "у нас есть достаточно сил, средств, и мы проведем выборы губернатора на территории Курской области". Это подтвердил и замглавы Центризбиркома Николай Булаев, сообщает "Интерфакс".

Ранее в областной избирательной комиссии пообещали, что в рамках выборов губернатора Курской области участки для голосования организуют и в тех регионах, куда из-за сложной оперативной обстановки были вынуждены выехать жители приграничных районов.

Тем временем в России появился Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов. Он займется повышением эффективности всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.

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