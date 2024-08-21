В Запорожской области вновь появится казачье войско

Казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции

Казачье войско решено воссоздать в Запорожской области. Указ такого содержания подписал глава российского региона Евгений Балицкий.

Как рассказал политик в своем Telegram-канале, Запорожское казачье войско которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине.

Балицкий отметил, что в Запорожской области разработали проект указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества, а также об утверждении уставов казачьих обществ. До конца 2024 года в регионе начнется процесс регистрации казачьих обществ. Он определит возрождение истинного запорожского казачества.

Также Евгений Балицкий напомнил, что казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, в том числе входят в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова.

В январе сохранение традиций и ценностей российского казачества и поддержку соотечественников за рубежом обсуждали в Москве на международной научно-практической конференции в рамках Рождественских образовательных чтений.

В марте подвели итоги Всероссийского конкурса детского и молодежного творчества "Славься, казачество", посвященного сохранению истории и культуры российских казаков. Конкурс стал также поводом обсудить вопросы совершенствования законодательства, касающегося казачества.

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