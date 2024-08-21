Российские войска освободили Желанное в ДНР

Противник потерял более 630 военных

Российские войска освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Поселок взяли под контроль бойцы группировки "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

За минувшие сутки на данном направлении ВС России нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки в ДНР. Отражены шесть контратак.

Противник потерял более 630 военных и 23 единицы техники.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил ВС России с освобождением новых населенных пунктов в зоне спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram