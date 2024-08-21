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Власти Липецкой области объяснили громкие звуки в регионе

13:31
  • среда
  • 21 августа 2024

Повода для тревоги нет

Обезвреживание обнаруженных фрагментов беспилотников противника будут проводить в Липецком районе в течение дня. Об этом в среду, 21 августа, предупредила пресс-служба правительства Липецкой области.

Как рассказала липецкая обладминистрация в своем Telegram-канале, в течение дня будут работать взрывотехники. В связи с этим жители Липецка и его окрестностей могут слышать громкие хлопки.

Специалисты просят жителей сохранять спокойствие, работы будут проводиться в плановом режиме, безопасности ничто не угрожает.

Киевский режим не стесняется распространять фейки, пытаясь заставить жителей российского приграничья запаниковать. В МЧС рассказали, что неизвестные от лица сотрудников ведомства звонят жителям Брянской области и сообщают о предстоящей эвакуации. Однако эти сообщения — ложь.

Тем временем Федеральная служба безопасности призывает россиян проявить бдительность и не верить звонкам и сообщениям от людей, которые представляются сотрудниками спецслужб.

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