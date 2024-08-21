В столице анонсировали международный фестиваль научного кино

Россия, Сербия, Китай, Уругвай представят свои ленты

Московский международный фестиваль научного кино пройдет в столице с 7 по 10 ноября. Об этом в среду, 21 августа, рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Мероприятие приурочено к 95-летию Московского планетария. Зрителям представят киноленты планетариев, музеев, киностудий и авторов из 19 стран, таких как Россия, Китай, Сербия, ЮАР, Уругвай.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что горожане и туристы увидят 73 картины о космосе, природе и нашей истории.

Среди них – полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация. Для посетителей также проведут премьерные показы работ Московского планетария. Фестиваль стартует с театрализованных постановок, лазерного шоу и выступления музыкальной группы. В программе запланированы встречи с авторами научных лент.

Кроме того, в Московском планетарии регулярно проводятся познавательные мероприятия, от экскурсий и кинопоказов до концертов и лекций.

Для любителей космоса создано две экспозиции. Например, там есть фрагменты настоящих метеоритов и образцы грунта Луны и Марса. Особая гордость – Большой звездный зал с 25-метровым куполом-экраном, – одним из самых крупных в Европе. Изображение на него выводит современный оптоволоконный проектор, который позволяет увидеть больше 9 тысяч звезд.

Ранее сообщалось, что стартовала регистрация на программу Московской международной недели кино, которая организуется в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетителей ждут лекции и мастер-классы, творческие встречи с артистами, кастинги, записи видеовизиток, кинопоказы в необычных местах, иммерсивные прогулки.

Тем временем в Москве продолжается создание кинокластера мирового уровня. Наиболее масштабные работы развёрнуты на площадке Киностудии имени Горького. Там будет проведена полная модернизация. Увеличат площади и оснастят самым современным оборудованием.

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