Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Солнце осветило знак Девы

Овны

Важный день – сегодня Солнце меняет знак и входит в Деву. Для вас это время, когда можно изменить образ жизни и стать более здоровыми, выносливыми.

Тельцы

Родителям пора вовсю заняться подготовкой к школе, а всем остальным звезды советуют прикупить что-то для творчества – впереди долгие осенние вечера.

Близнецы

Вы все чаще отдаете приоритет домашним делам. Сегодня вы обнаружите, что давно хотели что-то обновить, изменить, улучшить в своем жилище.

Раки

Если вам нужен новый компьютер, телефон или транспорт – начинайте присматривать. Через неделю звезды дадут добро на покупки, а вы к тому времени определитесь.

Львы

Вы решите посвятить следующий месяц материальным ресурсам. Солнце – ваш главный небесный покровитель – будет сопровождать и делать вас богаче.

Девы

С днем рождения! Солнце осветило ваш знак и в следующие тридцать дней порадует каждого именинника. Не стесняйтесь, просите у звезд лучшие подарки.

Весы

Солнце дает старт так называемому месяцу духовности. Вам будет интереснее наедине с книгой, чем в компании друзей - так идет подготовка к сезону вашего знака.

Скорпионы

Вы к осени оживаете, и это неудивительно. Наслаждайтесь общением и выходами в свет, почаще носите нарядную одежду и выставляйте селфи в сеть.

Стрельцы

До 22 сентября вы можете поменять работу или занять более высокую должность. Если хотите о чем-то договориться с начальством – планируйте на сентябрь.

Козероги

Для вас начинается месяц учебы и расширения горизонтов. Даже если по возрасту вам уже не нужны учебники, подумайте, чему бы вам еще хотелось поучиться.

Водолеи

Если вы не успели побывать в отпуске, сегодня дается последний шанс. Бархатный сезон с его пустынными пляжами и теплым морем, ждет вас с нетерпением.

Рыбы

Личная жизнь оживится, в ней появится больше задора и интриг. Даже если вы сто лет состоите в браке, найдется то, что вас расшевелит и сделает романтичнее.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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