Москвичам напомнили о необходимости подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Выборы пройдут с 6 по 8 сентября

Москвичи могут подать заявку для голосования бумажным бюллетенем на выборах до второго сентября.

С помощью "бумаги" можно проголосовать только на участке по месту прописки, с помощью цифрового – онлайн или на любом избирательном участке, напомнили в столичной мэрии.

Получить бумажный бюллетень можно только на участке по месту постоянной регистрации. Для заявки необходимо перейти в раздел "Личные документы" на портале mos.ru и выбрать услугу "Подача заявления на голосование". Также есть возможность подать заявление лично – для этого нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию. Не забудьте паспорт.

После того, как заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня будет одобрено, другие способы голосования станут недоступны. Отозвать заявление можно до 2 сентября.

Принять в электронном голосовании могут все совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией, подавать заявку для участия не нужно. Оно пройдет на странице elec.mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Узнать о том, доступно ли онлайн-голосование, можно портале на mos.ru благодаря сервису "Доступ к онлайн-голосованию" в личном кабинете.

Избирательные участки будут работать 6, 7 и 8 сентября с 08:00 до 20:00. На любом из них можно будет воспользоваться терминалом электронного голосования.

Электронное и бумажное голосования будут доступны москвичам и во время тестового голосования 23 августа (с 08:00 до 14:00). Принять в нем участие можно будет онлайн, а также на некоторых избирательных участках города.

С 6 по 8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Узнать о способах голосования можно тут, ознакомиться с кандидатами в депутаты столичного парламента здесь.

Горожане, которые отдадут голос при помощи цифрового бюллетеня, смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 — Москва, они смогут принять участие в розыгрыше призовых баллов.

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