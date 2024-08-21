Российские бойцы продолжают продвижение

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Совокупные потери врага за последние 24 часа превысили 2 тысячи человек, рассказали в среду, 21 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих.

"Южная" группировка войск обеспечила неприятелю потерю более 700 бойцов, группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Желанное и гарантировала ВСУ потерю более 630 военных.

В зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял за сутки до 130 военнослужащих, в зоне ответственности "Днепра" — до 30 военнослужащих, "Север" — до 100.

Ранее Минобороны сообщало, что в Сумской области ударами авиабомб на универсальных модулях планирования был ликвидирован склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления бригады вместе с командным составом и бойцами.

Лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. Как подчеркнул политик, попытки Киева сесть за стол переговоров с "сильной позицией" тщетны.

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