ЕС потребовал от Украины обеспечить свободу вероисповедания

На Украине официально запретили УПЦ

В Европейском союзе приняли к сведению принятый парламентом Украины закон, позволяющий запретить деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций. Такое заявление сделал в среду, 21 августа, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Как отметил чиновник, Брюссель считает этот закон принятым "по соображениям безопасности и для предотвращения иностранного вмешательства со стороны России".

При этом, подчеркнул Стано, Евросоюз рассчитывает на то, что киевский режим будет соблюдать свободу вероисповедания и убеждений, гарантированные как Конституцией Украины, так и Европейской конвенцией по правам человека и Хартией ЕС об основных правах, сообщает РИА Новости.

Киевский режим устроил самые масштабные в новейшей истории гонения на церковь. Украинскую православную церковь обвинили в связях с Россией и фактически запретили в ряде регионов страны. СБУ начала заводить уголовные дела в отношении священников, проводить обыски у духовенства УПЦ.

В июне патриарх Кирилл встретился в Москве с митрополитом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном (Елецких), который пострадал за верность канонической церкви. На Украине Ионафана осудили на пять лет лишения свободы, освободив только по личному ходатайству предстоятеля РПЦ.

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