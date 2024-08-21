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Сорваны попытки атак ВСУ в Курской области

14:37
  • среда
  • 21 августа 2024

Противник потерял 45 человек

Вооруженные силы России сорвали попытки украинских войск совершить атаки в Курской области.

Враг пытался прорваться в районе Комаровки, Коренево, Малой Локни и Русской Конопельки. Подразделения группировки "Север" пресекли атаки ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Противник потерял более 45 военнослужащих, двое взяты в плен. Уничтожены девять единиц техники, в том числе два танка.

ВС России продолжают отражать попытки вторжения ВСУ в Курскую область, подчеркнули в министерстве.

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