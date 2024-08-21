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Украина ратифицировала Римский статут МУС

14:58
  • среда
  • 21 августа 2024

Однако еще семь лет Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда

Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении своих граждан.

В июне киевский режим принял на себя обязательство ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. В среду, 21 августа, голосование по этому вопросу прошло в Верховной раде — украинский парламент поддержал ратификацию Римского статута, сообщает РИА Новости.

Российская Федерация не является участницей Римского статута, а потому не признает решения Международного уголовного суда и не подчиняется им. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что именно "соответствующим образом относимся к таким решениям".

Вопросы в Москве вызвало решение Армении присоединиться к Римскому статуту и стать полноправным членом Международного уголовного суда, поскольку он "не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур".

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