Их ждет преследование без срока давности

Те террористы в Курской области, кого не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности. Такое заявление в среду, 21 августа, сделало российское Министерство иностранных дел.

Спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова также подчеркнула, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты на территории России и в ее отношении, являются законными целями для российских бойцов и будут уничтожены, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. Политик отметил, что действия Киева в Курской области — это тщетные потуги сильнее втянуть НАТО в конфликт на Украине и сесть за стол переговоров с Москвой с "сильной позицией".

При этом российские власти уже отмечали "вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского". В связи с этим временной поверенной в делах Соединенных Штатов в России Стефани Холмс, которую вызывали на Смоленскую площадь, был выражен протест.

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