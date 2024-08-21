Путин встретился в Кремле с премьером Госсовета КНР

Он находится в России с официальным визитом

В Кремле началась встреча президента Владимира Путина с премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Беседа проходит в Представительском кабинете, передает РИА Новости.

Премьер госсовета Китая Ли Цян прибыл в Россию 20 августа. Вчера он встретился с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.

По итогам поездки Ли Цяна ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов.

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