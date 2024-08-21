Певица Наташа Королева женила сына

Избранницей Архипа стала бывшая стриптизерша

Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, сегодня, 21 августа отмечают годовщину свадьбы. Супруги подошли к этой дате нетривиально - они женили сына Архипа. Радостной новостью поделилась сама певица на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"21 августа 21 год совместной жизни с @tarzan___official!!! В год Семьи мы передаем эту счастливую дату нашим детям Мелиссе и Архипу", - объявила радостная Наташа Королева, которая для этого дня выбрала короткое светлое платье с перьями.

Мелисса (настоящее имя Анна Волынкина) предстала перед подписчиками новоиспеченной свекрови в классическом подвенечном платье с длинной фатой, а вот Архип предпочел отказаться от обычного для такого случая смокинга. Вместо него он надел черную футболку, брюки спортивного кроя в тон, кроссовки и пиджак, который украсил цветком в петличке.

Напомним, что Архип встретил Мелиссу несколько дет назад в одном из стриптиз-клубов. Постепенно их дружеские отношения переросли в романтические. Ходили слухи, что Наташа не одобрила выбор единственного сына, однако постепенно смирилась. Сейчас влюбленные живут отдельно, они снимают квартиру. Отметим, что Мелисса оставила стриптиз и работает визажистом.

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