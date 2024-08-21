ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певица Наташа Королева женила сына

15:19
  • среда
  • 21 августа 2024

Избранницей Архипа стала бывшая стриптизерша

Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, сегодня, 21 августа отмечают годовщину свадьбы. Супруги подошли к этой дате нетривиально - они женили сына Архипа. Радостной новостью поделилась сама певица на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"21 августа 21 год совместной жизни с @tarzan___official!!! В год Семьи мы передаем эту счастливую дату нашим детям Мелиссе и Архипу", - объявила радостная Наташа Королева, которая для этого дня выбрала короткое светлое платье с перьями.

Мелисса (настоящее имя Анна Волынкина) предстала перед подписчиками новоиспеченной свекрови в классическом подвенечном платье с длинной фатой, а вот Архип предпочел отказаться от обычного для такого случая смокинга. Вместо него он надел черную футболку, брюки спортивного кроя в тон, кроссовки и пиджак, который украсил цветком в петличке.

Напомним, что Архип встретил Мелиссу несколько дет назад в одном из стриптиз-клубов. Постепенно их дружеские отношения переросли в романтические. Ходили слухи, что Наташа не одобрила выбор единственного сына, однако постепенно смирилась. Сейчас влюбленные живут отдельно, они снимают квартиру. Отметим, что Мелисса оставила стриптиз и работает визажистом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Наташа Королева
Наташа Королева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.