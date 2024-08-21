Роскомнадзор объяснил масштабный сбой в работе ряда сервисов

Он затронул, в частности, Telegram

Технические проблемы в работе ряда интернет-сервисов в России были вызваны DDoS-атакой на российских операторов связи. Об этом в среду, 21 августа, рассказали в Роскомнадзоре.

Ведомство подчеркнуло, что по состоянию на 15:00 мск среды, 21 августа, атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, сообщает РИА Новости.

В июне был зафиксирован глобальный технический сбой, парализовавший работу аэропортов, финансовых учреждений, магазинов и больниц во многих странах мира. Причиной сбоя эксперты назвали "драйвер плохого качества, который валит операционную систему Windows".

Тем временем в России подскочил спрос на VPN-роутеры. Он вырос как минимум на 40% в первых числах августа по сравнению со второй половиной июля на фоне замедления YouTube.

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