Страх политика вызван продвижением ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский подготовился к тому, чтобы покинуть страну при приближении российских войск. Такое заявление сделал в среду, 21 августа, бывший советник шефа Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор.

Как заявил Макгрегор, "Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария, он купил недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо".

Побег этот, по словам эксперта, состоится, как только украинский политик поймет, что российские войска уже близко. Однако нельзя исключать и сценарий, при котором Зеленский сбежать не успеет — украинские военные поднимут против него бунт из-за катастрофического положения на фронте, цитирует Макгрегора РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) может поручить ликвидировать главу государства Владимира Зеленского.

Украинский эксперт Юрий Дудкин заявил, что когда "крысы с этого тонущего корабля побегут", Владимир Зеленский тоже в Киеве не останется. По мнению Дудкина, политик "переберется на туманный Альбион или на какие-нибудь острова, где у него недвижимости полным-полно".

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