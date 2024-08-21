"Уже официально": Яна Рудковская сообщила о разводе

Продюсер призналась, что ей обидно

Яна Рудковская не смогла пройти мимо новости, облетевшей сегодня, 21 августа, весь свет. Сообщается, что знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес подала на развод с голливудским актером Беном Аффлеком спустя два года после свадьбы. Российский продюсер дала понять, что весьма расстроена этим обстоятельством.

"Уже официально... А мы так два года назад радовались их воссоединению, но увы. Дженнифер подала на развод. Ну не везет ей с мужиками, что уж говорить", - сообщила Яна Рудковская в своем официальном телеграм-канале.

Продюсер высказала мнение, что "дважды в одну реку не входят". "Обидно", - высказала свое мнение супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram