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В Подмосковье задержали администратора тира, где подросток застрелил отца

16:08
  • среда
  • 21 августа 2024

Возбуждено дело

В подмосковном Реутове подросток случайно застрелил отца в тире.

Трагедия произошла вечером 20 августа в стрелково-спортивный центр "Стрелецкий" на улице Победы. 43-летний отец и 17-летний сын пришли в тир на занятия по стрельбе. В момент, когда мальчик был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Затем школьник выстрелил и случайно попал отцу в грудь, мужчина скончался на месте, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в подмосковном СКР. Задержан администратор тира. Следствие выяснило, что подозреваемый впустил в тир несовершеннолетнего юношу без заключения с ним договора на оказание услуг, а также вышел из стрелкового зала, хотя должен был следить за безопасностью.

Telegram-канал Mash пишет, что трагедия произошла в тот момент, когда отец хотел крупным планом заснять сына с оружием. Он махнул рукой, прося его не стрелять, но подросток в этот момент был в наушниках и ничего не слышал, поэтому понял этот знак как сигнал к огню. Из-за недопонимания произошел выстрел. 

У мальчика сильнейший стресс, его в шоковом состоянии забрали медики.

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