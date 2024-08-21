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Артист SHAMAN: "Я с горя вообще не рекомендую никому пить"

16:00
  • среда
  • 21 августа 2024

Певец дал откровенное интервью

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал, что еще несколько месяцев назад считал, что в Москве у него есть приятели среди коллег по цеху, но близких друзей не было. Однако летом все изменилось. Теперь своим другом Ярослав смело называет певца Григория Лепса.

Они познакомились еще пару лет назад, но сблизились во время работы над одной песней.

"Дружба — понятие круглосуточное. Именно на этом мы с ним и сошлись. Он мне может позвонить и в три часа ночи, и в четыре. Я ему тоже могу позвонить в любой момент и сказать: что-то у меня не очень хорошо на душе. И всё, через какое-то время я уже у него, мы сидим, чай пьем, душевными переживаниями делимся. Какие-то трудные моменты, которые за это время случались, мы вместе преодолевали", - рассказал певец.

Ярослав отметил, что может выпить и пару чашечек кофе, если хочет сильно спать, но больше всего он пьет воды - в день порядка трех литров. А вот что касается алкоголя, то и этим исполнитель не пренебрегает. Например, он водкой с последующим разбитием рюмки отметил присвоение ему заслуженного артиста России

"Я с горя вообще не рекомендую никому пить", - отметил SHAMAN в беседе с aif.ru.

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