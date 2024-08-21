Продолжается операция по ликвидации диверсионных групп ВСУ в Курской области

Еще несколько дронов были сбиты в небе над регионом средствами ПВО

Группа операторов БПЛА выдвигается на задание в Курской области. В их арсенале - и небольшие fpv-дроны, и летательные аппараты самолетного типа. Несколько секунд - и дрон взмывает в небо, беря курс на вражеские тылы. Оператор через специальные очки следит за всем, что происходит на земле. Одной из целей стал БТР словенского производства. Вот он полыхает после попадания нашего БПЛА самолетного типа, управлять которым крайне непросто.

Большая авиация тоже работает в круглосуточном режиме, помогая вычищать Курскую область от украинских боевиков. На видео зафиксирована ночная работа российских вертолетчиков. И дневные кадры, на которых Ми-35 уходит на боевую задачу. Благодаря камерам, установленным на фюзеляже вертолета, хорошо виден и момент взлета. И боевая работа по скоплению личного состава и технике украинских формирований неуправляемыми ракетами, десятки которых уходят по цели.

После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на базу. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, пополнив сводки российского Минобороны. Согласно им, активно идет боевая работа по выдавливанию украинских террористических формирований с территории Курской области. Только за сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков и три бронетранспортера. При этом все попытки продвинуться вглубь российской территории, подчеркнули в ведомстве, успехов не имели.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, двое взяты в плен, уничтожены два танка, бронетранспортер М113 производства США и шесть боевых бронированных машин", - говорится в сообщении ведомства.

Растет и число пленных. Многие представители ВСУ сдаются сами, рассказывая, что их, по сути, бросили на убой.

"С самого начала было понятно, что это нереально было сделать. Это же Россия, а не какая-то другая страна. Ну, я думаю, они хотели показать свой норов. Что есть силы. Что мы еще круты. Только показали, какие мы идиоты. Нас же всех разбили", - говорит один из пленных.

Остатки ВСУ продолжают атаковать, выбирая целями мирное население. Стало известно, что украинский дрон вновь сбросил взрывчатку на машину с гражданскими, в результате чего два человека получили ранения, а одна женщина погибла.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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