Недолгая вторая жизнь: что известно о загадочном крушении суперъяхты у берегов Сицилии

Водолазы обнаружили тела четырех погибших

Видеокамера установлена на пляже. Недалеко в море стоит Bayesian. Видны огни на палубе и мачте. Ветер усиливается, и судно разворачивает перпендикулярно берегу. А потом налетает ураган. Дождь стеной. Яхта затонула менее чем за две минуты.

Сейчас поиски на месте крушения ведутся круглые сутки. Как утверждают водолазы, судно лежит на пятидесятиметровой глубине. Проходы внутри завалены мебелью. Все это существенно осложняет доступ в помещения. По этой причине погибших спасатели смогли обнаружить только в среду - спустя более чем двое суток после кораблекрушения. Британская пресса сообщает, что нашли тела хозяина яхты Майка Линча и его старшей дочери.

Крушение суперъяхты у берегов Сицилии журналисты сразу назвали загадочным. Официально это пока несчастный случай. А начиналось все как в красивом кино. Роскошная 56-метровая яхта бросила якорь неподалеку от Палермо. На борту - 10 членов экипажа и 12 вип-пассажиров. Среди них - техномагнат, миллиардер Майк Линч, которого называли британским Биллом Гейтсом, его семья, личный адвокат. А еще близкий друг. Глава всемирно известной финансовой компании Morgan Stanley Джонатан Блумер с супругой. И несколько высококлассных юристов.

У богатых и знаменитых был праздник жизни. Отмечали то, что совместными усилиями смогли отбить Майка Линча от уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве.

"В 2011 году британская компания по разработке программного обеспечения Autonomy была продана американскому гиганту HP за 11 миллиардов долларов. Майк Линч на этом заработал 800 миллионов. А потом выяснилось, что перед продажей финансовые показатели Autonomy были намеренно завышены на 8 миллиардов. Покупатели обвинили Линча и его финансового директора в мошенничестве", - объяснил Тим Уилсон, политический аналитик.

Судебная тяжба длилась 13 лет. Британского IT-магната и его финдиректора в 2018-м даже экстрадировали в США. Надели электронный браслет и посадили под круглосуточное наблюдение частных охранников. Но летом этого года присяжные оправдали миллиардера по всем пунктам.

"Он все время повторял: знаете, у меня как-будто началась вторая жизнь. Я добился, я завоевал свою свободу", - передает Дэнни Фортсон, корреспондент Sunday Times.

Вторая жизнь продлилась недолго. Вечеринка на Средиземном море, видимо, была такой бурной, что участники не заметили резкого изменения погоды. Налетел торнадо. Как говорят синоптики, хоть и крайне необычное для побережья Сицилии явление, но все-таки случается из-за глобального потепления. Гигантская, считавшаяся очень надежной яхта с двумя мощными двигателями перевернулась от одного удара волны и в считанные минуты ушла на дно буквально в 800 метрах от берега. При этом судно, бросившее якорь неподалеку, гораздо более скромное и старое, смогло не только удержаться на плаву, но еще и подобрать терпящих бедствие миллионеров.

Среди спасенных - супруга Майка Линча и их годовалая дочь. Причины крушения устанавливаются. Альтернативных версий множество - в том числе подрыв с целью убийства, ведь Линча ожидал еще гражданский процесс в Великобритании со все той же американской корпорацией. В случае проигрыша он мог потерять несколько миллиардов долларов.

Загадочности этой истории добавляет то, что менее чем за два дня до крушения яхты в Кембридже был насмерть сбит сообщник Линча по делу о мошенничестве - его финдиректор Стивен Чемберлен.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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